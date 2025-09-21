Se suma municipio a inclusion artistica

Con el objetivo de fortalecer la inclusión en los espacios artísticos y educativos en San Fernando, se llevó a cabo el taller "Arte y Autismo.

Como parte de las estrategias de Inclusión Artística", impulsada por el Gobierno del Estado que encabeza el Dr. Americo Villarreal y con el respaldo de la Dra. María Santiago de Villarreal, Presidenta del

Sistema DIF Tamaulipas; a través de la Dirección de Educación y Desarrollo Artístico del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (#ITCA) que dirige la maestra con el respaldo de especialistas del Centro de Autismo Tamaulipas (CATAM).

Durante esta jornada que se desarrollo en la biblioteca municipal, terapeutas expertos compartieron a personal de la casa de la cultura y maestros del Centro de Atencion Múltiple, herramientas teóricas y prácticas orientadas a promover la participación activa de personas con autismo en actividades culturales y educativas, fomentando así un entorno más sensible e inclusivo en la comunidad.

El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Verónica Aguirre, brindó todas las facilidades para la realización de este importante encuentro, refrendando su compromiso con el impulso de políticas que fortalezcan la educación, la cultura y la inclusión social.