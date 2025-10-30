Se incendian pastizales en Cruillas, Tamaulipas

En dos acciones por separado, elementos de Bomberos Municipal controlaron dos incendios, uno en un solar enmontado y baldío y otro en un pastizal en el municipio de Cruillas, Tamaulipas.

El director operativo de Protección Civil y Bomberos Municipal Heriberto Jiménez aseguró que las autoridades municipales de Cruillas solicitaron el apoyo para sofocar el incendio en un pastizal que se localiza en el ejido Chorreras. En este lugar, los elementos de bomberos realizaron maniobras por espacio de tres horas para controlar el incendio en una pasta de ganado que ya había consumido más de dos hectáreas de zacate, alimento para el ganado mayor y menor.

¿Qué ocurrió?

Operadoras del C-5 reportaron a la base de Protección Civil y Bomberos Municipal que en el cruce de las calles Padre Mier e Ignacio Ramírez de la Colonia Bella Vista Norte de la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, se estaba incendiando un predio baldío y enmontado. El incendio se propagó rápidamente, llegando el fuego a unas casas habitación que se localizan cerca del incidente; siniestro que fue controlado afortunadamente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?