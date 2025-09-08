Frente frío deja árboles caídos

Los fuertes vientos y las copiosas lluvias que dejó el ingreso del segundo sistema frontal y los remanentes del huracán “Lorena”, derribo un árbol y dejó encharcamientos en las partes bajas de esta ciudad. La responsable del monitoreo climático de protección civil en esta localidad, Lilia Eugenia Salinas Escobedo, informó que hasta el momento las lluvias dispersas en la región han dejado una pulgada de humedad.

Señaló que, de acuerdo a los reportes del Servicio Metrológico Nacional, se estableció que el pronóstico de lluvias continuará el este lunes 08 y martes 09 de este mes de septiembre.

Por su parte personal de protección civil y bomberos, realizaron maniobras para cortar en pedazos y retirar un árbol que fue arrancado por los fuertes vientos en la avenida Segundo Centenario y Simón Bolívar de la colonia Loma Alta de esta ciudad.

El director de la benemérita institución Heriberto Jimenez, recomendó a los automovilistas evitar transitar por las calles por donde se concentran los arroyos naturales.

Lo anterior con el propósito de evitar que las unidades de fuerza motriz se queden varadas o sean arrastradas por la fuerza de la corriente.



