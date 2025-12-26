Choque dejó dos heridos en carretera San Fernando-Reynosa

Un aparatoso accidente automovilístico dejó como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, reportaron autoridades de la Guardia Nacional que tomaron conocimiento de los hechos.

El percance carretero se registró este viernes sobre la carretera federal San Fernando-Reynosa a la altura del Puente "La Llorona", cerca del ejido Alfredo V. Bonfil, mejor conocido como "Periquitos".

Detalles del accidente en carretera San Fernando-Reynosa

Paramédicos del Centro Regional de Emergencias de la ciudad de Reynosa, brindaron los primeros auxilios a las dos lesionados, mismo que fueron trasladados en una ambulancia a instituciones médicas de la ciudad fronteriza en mención.

El personal de la benemérita institución, informó que los ciudadanos heridos en este percance automovilístico, presentan golpes contusos, hematomas y probables fracturas en extremidades.

Acciones de los servicios de emergencia tras el choque

En este accidente participó una camioneta Chevrolet, tipo Terrain, blanca y un vehículo Volkswagen, tipo Jetta gris, este último se proyectó en la parte trasera de la camioneta Chevrolet, Terrain.