Chocan Reynosenses

Dos integrantes de una familia con residencia en la ciudad de Reynosa, resultaron heridos al impactarse el vehículo sedan en el que viajaban en la parte trasera de un autobús de pasajeros de la línea ADO.

El percance automovilístico se registró en el kilómetro 128 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del entronque Rayones Soto La Marina, frente a la Estación Segura.

Detalles del accidente en la carretera Victoria-Matamoros

En una ambulancia del Centro regional de Emergencias de Protección Civil Estatal con sede en San Fernando, fueron trasladados al área de urgencias del Hospital General de San Fernando Teresa Nato Flores y Jazmín Martínez Nato de 35 y 8 años, ambas con domicilio conocido en la ciudad fronteriza arriba citada.

Paramédicos de la benemérita institución revelaron que los lesionados presentan golpes contusos en diversas partes del cuerpo, así como probables fracturas en extremidades.

La familia viajaba en un vehículo Ford, Focus, azul, modelo 2002, quienes venían procedentes del municipio de Soto La Marina y tenían como destino la ciudad de Reynosa.

Acciones de emergencia tras el choque en Reynosa

El vehículo Ford, Focus, se proyectó en la parte trasera de un autobús de la línea ADO con número económico 8118, la unidad de pasajeros venia procedente de Poza Rica, Veracruz con 31 pasajeros que tenían como destino la ciudad de Matamoros.

Estado de salud de los heridos en el accidente

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente y se espera que se brinde más información sobre el estado de salud de los heridos.