Choque múltiple en San Fernando deja tres heridos

Accidente automovilístico dejó varias personas heridas y cuantiosos daños materiales, informaron las autoridades de la Guardia Nacional y Guardia Estatal que tomaron conocimiento de los hechos.

Detalles confirmados sobre el accidente automovilístico

El choque múltiple se registró este jueves en el kilómetro 18 del libramiento de tránsito pesado de San Fernando, Tamaulipas, sitio hasta donde arribaron los grupos de auxilio.

Paramédicos del Centro Regional de Emergencias San Fernando y de Protección Civil y Bomberos Municipal brindaron los primeros auxilios a las personas que resultaron lesionadas en esta colisión.

En este aparatoso accidente se impactaron por alcance tres vehículos, siendo estos un Chevrolet HHR, una Tracker y una Dodge Caravan, resultando tres personas lesionadas.

Acciones de la autoridad tras el choque múltiple

Las autoridades de la Guardia Nacional informaron que en este percance se generó a consecuencia del exceso de velocidad, falta de precaución y no guardar la distancia reglamentaria entre las unidades de fuerza motriz.