Plagas invaden cultivos

Ante el brote constante de plagas en los sembradíos de sorgo y maíz, productores agrícolas de Méndez, Tamaulipas, están aplicando insecticidas para controlar las calamidades.

Los sembradíos de maíz sembrados en el mes de agosto, están invadidos de gusano falso medidor, gusano medidor y gusano soldado, aseguró Guillermo Aguilar Flores.

El dirigente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, aseguró que ante la infestación de esta plaza en los sembradíos de maíz los productores están aplicando insecticidas autorizados para erradicar esta plaga.

Reveló que existe una muy buena humedad en los predios agrícolas, misma que permitirá el buen desarrollo de los plantíos maíz, programándose la cosecha de este cultivo para finales del mes de diciembre o principios del mes de enero del 2026.

A la vez dio a conocer que también se han detentado brotes de pulgón amarillo y gusano cogollero en la panoja de la planta de sorgo, plagas que también están siendo ya controladas por los productores.

Indicó que nada más en el municipio de Méndez, Tamaulipas, se han detectado brotes de gusano y pulgón amarillo en poco más de 2 mil hectáreas de sorgo y maíz, cultivadas dentro del ciclo primavera-verano 2025, también conocido como Tardío".



