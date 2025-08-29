INBURSA se instalará en San Fernando

El Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, continúa impulsando acciones para atraer inversiones y generar mayores oportunidades de desarrollo económico en beneficio de la ciudadanía.

En este sentido, autoridades municipales sostuvieron una reunión con representantes del Grupo Financiero INBURSA, quienes manifestaron su interés en instalar una sucursal en la cabecera local de San Fernando.

En representación de la alcaldesa, el secretario del Ayuntamiento, Lic. José Reséndiz Pantoja, acompañado del secretario de Economía y Empleo, Lic. Leonardo Jasso, recibió a la comitiva integrada por el Lic. Arturo Ramos Galarza, Gerente Comercial, el Ing. Juan E. Meade Ocaranza, Director General y Óscar Gómez, Coordinador Colectivo.

Durante el encuentro, los directivos de la institución financiera agradecieron la apertura y facilidades que brinda la administración municipal para avanzar en el proceso de instalación, reconociendo la disposición del Gobierno de San Fernando para fomentar la llegada de nuevas empresas.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento reiteró que la instrucción de la alcaldesa Verónica Aguirre es mantener un gobierno de puertas abiertas, facilitador para la inversión y promotor del empleo local, dejando atrás las prácticas que en el pasado obstaculizaban el crecimiento económico.