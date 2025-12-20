Celebra el ayuntamiento Gran Posada Navideña

En un ambiente de alegría, unidad y espíritu navideño, el Gobierno Municipal de San Fernando celebró la Gran Posada del Ayuntamiento 2025, correspondiente al Gobierno Municipal 2024–2027, evento encabezado por la presidenta municipal Verónica Aguirre de los Santos.

A la celebración asistieron el presidente del Sistema DIF San Fernando, así como síndicos, regidores, integrantes del Cabildo, personal administrativo y operativo del Republicano Ayuntamiento, además de personal sindicalizado invitados especiales y funcionarios de los ámbitos federal y estatal.

Durante su mensaje, la alcaldesa dio la bienvenida al personal municipal y agradeció la presencia de las y los asistentes, destacando la importancia de este tipo de encuentros que permiten convivir, fortalecer la unidad institucional y reconocer el esfuerzo realizado a lo largo del año por quienes integran el Gobierno Municipal.

Verónica Aguirre subrayó que, al cierre del año 2025, es momento de reflexionar sobre los proyectos concretados, los retos superados y las metas que están por iniciar, reiterando que el servicio público exige compromiso, dedicación y una auténtica vocación de servicio para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

"En cada calle iluminada, en cada parque limpio y en cada trámite atendido con una sonrisa, se refleja el corazón y el esfuerzo que cada uno de ustedes pone en su labor", expresó la presidenta municipal, reconociendo el espíritu de servicio que distingue al personal del Ayuntamiento.

La Gran Posada estuvo amenizada con un espectáculo artístico y musical que llenó de entusiasmo y alegría a las y los asistentes, además de una rifa de regalos, preparada especialmente como muestra de agradecimiento al personal municipal por su dedicación y esfuerzo diario.

Para concluir, la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos agradeció profundamente el trabajo y compromiso de las y los trabajadores municipales, deseándoles una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, lleno de salud, alegría y prosperidad, reiterando el llamado a seguir trabajando unidos por un San Fernando más próspero, humano y solidario.



