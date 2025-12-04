Parada la actividad de pesca en altamar

La llegada de los sistemas frontales con fuertes vientos procedentes del norte, así como las ráfagas de aire del sur; han paralizado la actividad de pesca en las aguas del Golfo de México, aseguró Lilia Eugenia Salinas Escobedo.

La responsable del monitoreo climático de protección civil en esta localidad, explicó que la suspensión de actividades de pesca en altamar, esta afectando a cientos de pescadores ribereños de la zona lagunaria de San Fernando, ya que tienen más de un mes sin laborar.

Los fuertes vientos que azotan las costas de Tamaulipas y marejadas de hasta 4 metros de altura que se forman en las aguas del Golfo de México, obligan a los pescadores a paralizar las actividades de pesca, para evitar accidentes en sus embarcaciones menores, así como el naufragio.

Son más de 300 pescadores ribereños que se dedican a la captura de especies de escama, tiburón, camarón, así como del pez conocido como "Sierra", se están viendo seriamente afectados por el mal tiempo.

La generalidad de los pescadores, están atentos a los reportes del clima y comunicados que emite la Capitanía de Puertos de la ciudad de Matamoros, así como de Protección Civil Municipal de San Fernando y Estatal; ya que depende de ello para saber si salen o no a pescar a altamar.

Impacto en la comunidad pesquera de San Fernando

Por otra parte, dio a conocer que el próximo domingo 7 de diciembre, estará arribando al Valle de San Fernando el frente frío número 18, el cual viene acompañado de masa ártica; además de un pronóstico de un 60 por ciento de lluvias.