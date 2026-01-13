Concluirá pavimentación en el ejido Carreta No. 2

El Gobierno Municipal de San Fernando continúa trabajando por un municipio más fuerte, moderno y mejor comunicado, dando cumplimiento a la visión de la alcaldesa Verónica Aguirre, quien impulsa acciones de infraestructura tanto en la zona urbana como en los ejidos.

Detalles sobre la pavimentación asfáltica en San Fernando

Como parte de este compromiso, los trabajos de pavimentación asfáltica en la Carreta No. 2 se encuentran en su etapa final, registrando un 90 por ciento de avance. La obra contempla la construcción de 200 metros lineales de pavimento asfáltico, además de la edificación de guarniciones y banquetas, acciones que permitirán mejorar la seguridad vial y la movilidad de las familias que transitan por este importante acceso.

Compromiso del Gobierno Municipal con la infraestructura

Estas acciones reafirman la determinación del Gobierno Municipal de seguir llevando infraestructura de calidad y mejores condiciones de vida a cada una de las comunidades, acercando beneficios que fortalecen el desarrollo y facilitan el acceso a servicios y actividades productivas.

Impacto de la obra en la comunidad de San Fernando

El Gobierno de San Fernando mantendrá la supervisión permanente de estos trabajos hasta su conclusión, garantizando que cada obra responda a las necesidades de la ciudadanía y contribuya al crecimiento ordenado del municipio.