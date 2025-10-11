Gobierno se suma a las Asambleas de Mujeres

Con el firme propósito de fortalecer la participación ciudadana y promover el bienestar social, el Gobierno Municipal de San Fernando que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, invita a las mujeres Sanfernandenses a sumarse a la Asamblea 'Voces por la Igualdad y Contra las Violencias', que se llevarán a cabo este domingo 12 de octubre en el Centro de Convenciones.

Esta importante iniciativa, impulsada por el Gobierno de México que dirige la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por el Dr. Américo Villarreal Anaya, y el Gobierno Municipal, busca crear espacios de diálogo, reflexión y acción donde las mujeres puedan compartir experiencias, plantear propuestas y fortalecer redes de apoyo para prevenir y erradicar la violencia de género.

Estas asambleas representan un esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno por construir comunidades más igualitarias y seguras, donde cada voz sea escuchada y las familias puedan desarrollarse en un entorno de respeto, equidad y justicia social.