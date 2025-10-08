Alcaldesa entrega apoyos para mejorar comunidades

Con el compromiso de atender las necesidades de las comunidades ejidales y pesqueras del municipio, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, continúa brindando apoyo y dando respuestas positivas a las solicitudes de la ciudadanía; sumándose junto a autoridades ejidales y organismos para el mejoramiento de las comunidades.

En esta ocasión, se atendieron las peticiones de los habitantes del ejido Francisco Villa —considerado el más grande de Tamaulipas— y del campo pesquero de Media Luna, con acciones enfocadas en el mejoramiento de accesos y limpieza de espacios comunitarios.

En sala de cabildo de manos de la alcaldesa Verónica Aguirre acompañada por el Secretario del Ayuntamiento el Lic. José Reséndiz Pantoja; hizo entrega de apoyo al delegado del campo pesquero de Media Luna, Sabas Mendoza Sánchez, así como al comisariado del ejido Francisco Villa Pedro Moreno Cárdenas.

En el campo pesquero de Media Luna, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación y mejoramiento de la brecha que comunica a esta comunidad, facilitando el tránsito de vehículos y el traslado de productos pesqueros.

De igual forma, en el ejido Francisco Villa se dio respuesta a las solicitudes de la población para que se lleven a cabo trabajos de limpieza en el terreno del mercado comunitario y en el basurero ejidal, contribuyendo así a mejorar las condiciones de salud e imagen del lugar.