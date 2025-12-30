Alista San Fernando compra de camión

El Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, mantiene firme su compromiso de fortalecer la infraestructura y el equipamiento que permita atender de manera oportuna las necesidades de la población, por lo que se contempla la adquisición de una pipa cisterna con capacidad de 20 mil litros, en beneficio directo de las familias Sanfernandenses.

Acciones del Gobierno Municipal para mejorar el suministro de agua

Como parte de las acciones prioritarias de esta administración, se busca hacer frente al reto del suministro de agua, así como brindar apoyo en situaciones de emergencia y desastres naturales.

La incorporación de esta unidad, será de gran utilidad para la atención de incendios de gran magnitud, ya que permitirá reducir los tiempos de respuesta, especialmente en zonas alejadas del área urbana.

Beneficios de la nueva pipa cisterna en San Fernando

Asimismo, esta pipa cisterna permitirá apoyar en la dispersión y traslado de agua hacia colonias de la cabecera municipal, comunidades rurales y campos pesqueros, reforzando las acciones preventivas y de atención inmediata ante la escasez del vital líquido.

La adquisición de este vehículo se realizará mediante recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), propuesta que fue presentada ante el Cabildo y que contó con el respaldo de sus integrantes, al reconocer la importancia y el impacto positivo de esta inversión para el municipio.

Financiamiento de la pipa cisterna a través de FORTAMUN

Con acciones concretas y responsables, el Gobierno Municipal de San Fernando refrenda su compromiso de seguir trabajando por el bienestar, la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias y atendiendo una de las necesidades más apremiantes de la población: el acceso al agua.