Avanzan acciones de bacheo en la ciudad

El Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Verónica Aguirre, firme en su compromiso de rehabilitar las calles y accesos de la ciudad, continúa reforzando el programa de bacheo permanente en distintos sectores de la cabecera municipal.

Acciones de la autoridad para mejorar el tránsito

A través del departamento de Obras Públicas, se llevaron a cabo trabajos de bacheo en varios tramos de la calle Canales de la zona Centro, así como en la calle Simón Bolívar, en la colonia Loma Alta. Estas acciones mejoran considerablemente el tránsito de los automovilistas, quienes anteriormente se veían obligados a frenar abruptamente o desviarse para evitar los baches que invadían gran parte del carril.

Detalles sobre los trabajos de bacheo realizados

El Gobierno Municipal reiteró que seguirá trabajando incansablemente en este cierre de año, para que quienes visitan la ciudad en estas fechas encuentren vialidades en mejores condiciones y puedan transitar con mayor seguridad y fluidez.