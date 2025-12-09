Iluminan la Loma Alta

Como parte del compromiso por garantizar un San Fernando más iluminado y seguro, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre concluyó los trabajos de rehabilitación de luminarias en la colonia Loma Alta, una de las más extensas y pobladas de la cabecera municipal.

Acciones de la autoridad para mejorar la iluminación

A través del Departamento de Alumbrado Público, se llevó a cabo el reemplazo e instalación de luminarias ahorradoras de mayor potencia, equipadas con sistemas de protección contra altibajos de voltaje. Estos equipos permiten una iluminación más estable, eficiente y duradera, brindando un mejor servicio a las familias del sector.

Detalles sobre las luminarias ahorradoras instaladas

Cabe señalar que este tipo de luminarias forman parte del proyecto integral de modernización del alumbrado público, cuya primera etapa contempló la instalación de mil unidades en avenidas principales. Dichas luminarias han demostrado su resistencia y correcto funcionamiento aun ante las variaciones eléctricas registradas en la ciudad.

Impacto en la comunidad tras la rehabilitación

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en el mejoramiento de los servicios públicos, fortaleciendo la seguridad y el bienestar de todas y todos los Sanfernandenses.