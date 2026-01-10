Rehabilitan vía a la Laguna Madre

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones la carretera que conduce a la Laguna Madre, principal vaso lacustre y zona de gran atractivo turístico del municipio, el Gobierno Municipal de San Fernando, que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, continúa realizando importantes acciones de mantenimiento vial.

Acciones de la autoridad

A través del Departamento de Obras Públicas, se llevan a cabo trabajos de bacheo aislado sobre esta importante vía de comunicación, iniciando en el kilómetro 52, a la altura de Carboneras, y avanzando de manera progresiva hasta el libramiento de San Fernando.

Detalles del mantenimiento vial

En tan solo tres días de trabajo, se ha logrado un avance significativo de 14 kilómetros rehabilitados, abarcando del kilómetro 52 al kilómetro 38, mejorando así las condiciones de seguridad para los automovilistas, productores y visitantes que utilizan esta carretera.

Impacto en la seguridad vial

Estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno Municipal de San Fernando con el mejoramiento de la infraestructura carretera, impulsando el desarrollo económico, el turismo y garantizando traslados más seguros para las familias Sanfernandenses.

El Ayuntamiento continuará trabajando de manera constante para atender las necesidades prioritarias del municipio y fortalecer las vías de comunicación que conectan a San Fernando con sus principales zonas productivas y turísticas.