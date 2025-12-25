Realizan limpieza de basurero Paso Real

Comprometidos con la salud y el bienestar de las familias Sanfernandenses, el Gobierno Municipal, que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre a través de la secretaría de Obras Públicas, realizó trabajos de mantenimiento, limpieza y ordenamiento en el basurero municipal ubicado en la colonia Paso Real.

Acciones de la autoridad

Estas labores forman parte de las acciones permanentes para prevenir riesgos sanitarios, mejorar el entorno y garantizar condiciones adecuadas de higiene para las y los habitantes que residen en los alrededores.

El mantenimiento oportuno de este espacio contribuye a evitar la proliferación de fauna nociva, reducir focos de infección y mejorar la calidad ambiental en beneficio de toda la comunidad.

Impacto en la comunidad

La administración municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones responsables y directas que fortalezcan la salud pública y generen entornos más seguros, limpios y saludables.