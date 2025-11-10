Rehabilitan calles de la colonia Caminera

Rehabilitan calles de la colonia CamineraA través del Departamento de Obras Públicas, se llevan a cabo trabajos de limpieza, desmonte y motoconformado
Dando respuesta a las peticiones de los habitantes de la colonia Caminera, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre continúa trabajando en acciones que fortalecen la infraestructura y mejoran la calidad de vida de las familias Sanfernandenses.
¿Qué acciones se están llevando a cabo?
A través del Departamento de Obras Públicas, se llevan a cabo trabajos de limpieza, desmonte, motoconformado y corte de material en la calle Tierra y Libertad, una de las vialidades más afectadas por el deterioro y que desde hace varios años no recibía mantenimiento.
Estas acciones permiten mejorar la movilidad urbana y dar cumplimiento al compromiso del Gobierno Municipal de atender de manera directa las necesidades más apremiantes de cada sector.
¿Cuál es el compromiso del Gobierno Municipal?
Autoridades municipales señalaron que los trabajos continuarán en esta zona, atendiendo los tramos con mayores afectaciones para garantizar calles más seguras y transitables para todos los habitantes de la colonia Caminera.