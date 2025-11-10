Rehabilitan calles de la colonia Caminera

Dando respuesta a las peticiones de los habitantes de la colonia Caminera, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre continúa trabajando en acciones que fortalecen la infraestructura y mejoran la calidad de vida de las familias Sanfernandenses.

¿Qué acciones se están llevando a cabo?

A través del Departamento de Obras Públicas, se llevan a cabo trabajos de limpieza, desmonte, motoconformado y corte de material en la calle Tierra y Libertad, una de las vialidades más afectadas por el deterioro y que desde hace varios años no recibía mantenimiento.

Estas acciones permiten mejorar la movilidad urbana y dar cumplimiento al compromiso del Gobierno Municipal de atender de manera directa las necesidades más apremiantes de cada sector.

¿Cuál es el compromiso del Gobierno Municipal?