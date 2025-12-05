Concluyen curso de Bombero Estructural

En cumplimiento al compromiso del Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, se continúa fortaleciendo la preparación del personal de Protección Civil y Bomberos, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y oportuno a la ciudadanía.

Acciones de la autoridad en capacitación de emergencias

Durante un periodo de seis meses, elementos de PC y Bomberos de San Fernando completaron el curso "Bombero Estructural", impartido en la Academia de Bomberos de la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, donde recibieron formación especializada acorde a los estándares de atención a emergencias.

La capacitación incluyó técnicas y tácticas para el combate de incendios en edificaciones, gestión de riesgos, uso adecuado del Equipo de Protección Personal (EPP), fundamentos de la química del fuego, así como procedimientos de búsqueda y rescate, entre otros conocimientos esenciales para el desempeño de sus labores.

Detalles del curso Bombero Estructural en Matamoros

Los elementos José Guadalupe Castillo Pérez, José Guadalupe Mireles Herrera, Ulises Alfonso López Quintanilla y Ever Alejandro Gallegos Vázquez fueron reconocidos por la alcaldesa a través de redes sociales, destacando su dedicación, esfuerzo y compromiso con la seguridad de las familias Sanfernandenses.

Reconocimiento a elementos de Protección Civil y Bomberos

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando la capacitación y profesionalización del personal de emergencia, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad en beneficio de la población.