Activan campaña contra cataratas

El Gobierno Municipal de San Fernando, encabezado por la alcaldesa Verónica Aguirre, destacó los importantes apoyos otorgados a la población a través de la Campaña de Cirugías de Cataratas "Bienestar en Tu Mirada", un programa impulsado por el Gobierno del Estado, el DIF Tamaulipas y el Patrimonio de la Beneficencia Pública, en coordinación con el Ayuntamiento y el DIF Municipal.

¿Qué beneficios ofrece la Campaña de Cirugías de Cataratas?

Durante un recorrido por el Hospital de San Fernando, la alcaldesa —acompañada por el director del nosocomio, Dr. David García Luna, el Presidente del DIF el Ing. Erik Rivera Rosas y regidores comisionados en temas de salud— constató personalmente la atención brindada a decenas de pacientes que se encontraban en proceso de valoración y cirugía.

Aguirre destacó que este beneficio no solo llega a habitantes de San Fernando, sino también a familias provenientes de Burgos, Méndez, Cruillas y Valle Hermoso, demostrando el impacto regional de este esfuerzo coordinado.

Detalles sobre la atención a pacientes en el Hospital de San Fernando

La campaña brindará más de 100 cirugías de cataratas y carnosidad, programadas para los días 10, 11 y 12 de diciembre, permitiendo que adultos mayores y personas con problemas de la vista recuperen su bienestar y mejoren su calidad de vida sin costo alguno.

La presidenta municipal conversó con las y los beneficiarios, subrayando la importancia de estos programas que representan un gran respaldo económico para las familias, al cubrir procedimientos médicos de alto costo gracias al apoyo del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya y de la presidenta del DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal.

Impacto regional de la campaña en la salud de la población

Aguirre reiteró su compromiso de mantener abiertas las puertas del Ayuntamiento para promover, gestionar y facilitar este tipo de acciones que fortalecen la salud y el bienestar de la población.

Finalmente, agradeció al Gobierno del Estado y al DIF Estatal por no olvidar a las y los Sanfernandenses, refrendando el trabajo conjunto que permite llevar apoyos reales a quienes más lo necesitan.