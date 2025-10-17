Rehabilitan calles de la colonia Emiliano Zapata

Atendiendo las solicitudes de padres de familia, directivos de la escuela primaria Nicolás Bravo y habitantes del sector, el Gobierno Municipal de San Fernando que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, llevó a cabo acciones de limpieza y motoconformado en diversas vialidades de la colonia Emiliano Zapata.

Como parte de los trabajos realizados por personal de Obras Públicas, se efectuaron labores en las calles Plan de Ayala con Francisco Villa, así como en Emiliano Zapata y calle Acero.