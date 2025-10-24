Arranca programa de rehabilitación de calles

Dando cumplimiento al compromiso de mejorar las condiciones de las vialidades y brindar entornos más seguros y transitables para las familias Sanfernandenses, el Gobierno Municipal de San Fernando que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre implementa un amplio programa de mejoramiento de calles en diferentes colonias de la cabecera local.

¿Qué acciones se están llevando a cabo?

Siguiendo las indicaciones de la presidenta municipal, el Departamento de Obras Públicas lleva a cabo trabajos de limpieza, desmonte, motoconformado y corte de material, acciones que permiten mejorar significativamente la movilidad urbana y la imagen de las colonias.