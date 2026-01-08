Llevan festejos de Reyes Magos a campos pesqueros

Con el firme propósito de llevar los festejos tradicionales a todos los rincones del municipio y fortalecer la convivencia familiar, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre realizó, por primera ocasión en una administración, el tradicional festejo del Día de Reyes en los campos pesqueros.

¿Cómo se celebró el Día de Reyes en los campos pesqueros?

La presidenta municipal Verónica Aguirre, acompañada por el Ing. Erik Rivera Rosas, síndicos, regidores, funcionarios municipales y delegados, acudió a la Cooperativa Carbajal, donde tuvo la oportunidad de saludar a las familias asistentes y convivir de manera cercana con las niñas y los niños de la comunidad.

Durante este emotivo evento se llevó a cabo el corte de la Mega Rosca de Reyes, además de la realización de rifas de regalos, show de payasos, entrega de juguetes y la distribución de chocolate caliente, brindando momentos de alegría y sana convivencia para todos los asistentes.

Acciones del Gobierno Municipal en el Día de Reyes

La alcaldesa Verónica Aguirre destacó la importancia de acercar este tipo de celebraciones a los sectores que históricamente no habían sido sede de estos festejos, reafirmando el compromiso de su administración de trabajar de manera incluyente y llevar bienestar a todas las comunidades del municipio.

Impacto de la celebración en la comunidad

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo los lazos sociales y promoviendo tradiciones que fomentan la unión familiar y la felicidad de la niñez sanfernandense.