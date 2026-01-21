Por concluir obra de pavimentación

El Gobierno Municipal de San Fernando informa que la obra de pavimentación en la calle Nogal, en la colonia Paso Real, registra un 95 por ciento de avance, en el tramo comprendido entre Acceso Sur y calle Pino.

Detalles sobre la obra de pavimentación

Estos trabajos forman parte del compromiso permanente de la administración municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, orientado a mejorar la infraestructura urbana y fortalecer las vialidades de la ciudad, con el objetivo de ofrecer calles más seguras, funcionales y dignas para las familias Sanfernandenses.

Impacto de la pavimentación en la comunidad

Con esta obra, se busca optimizar la movilidad, reducir tiempos de traslado y brindar mejores condiciones de tránsito tanto para peatones como para automovilistas, impactando de manera positiva en la calidad de vida de quienes habitan esta zona.

Compromiso del Gobierno Municipal con la infraestructura

El Gobierno Municipal de San Fernando refrenda su compromiso de seguir trabajando en acciones que impulsen el desarrollo y la transformación del municipio, atendiendo las necesidades prioritarias de la ciudadanía.