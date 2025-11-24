Entrega alcaldesa bomba de agua

Atendiendo la solicitud realizada por autoridades y habitantes del ejido Emilio Portes Gil, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre dio respuesta a la problemática que enfrentaba esta comunidad en el suministro del vital líquido.

¿Qué ocurrió?

En la sala de cabildo, la presidenta municipal sostuvo un diálogo cercano con los representantes del ejido, encabezados por el comisariado Gabriel Cruz, así como por Fernando Reyna, Ma. Guadalupe, María Monserrath Martínez y Maricela Reyna García, del comité del agua; durante el cual se escucharon sus necesidades y se concretó la entrega de una bomba sumergible y diversos implementos necesarios para el restablecimiento del sistema de agua potable.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Con esta acción, la administración 2024-2027 reafirma su compromiso de brindar soluciones reales y oportunas que mejoren la calidad de vida de las familias Sanfernandenses, especialmente en comunidades rurales donde el acceso al agua es fundamental para el bienestar y desarrollo. Los beneficiarios expresaron su agradecimiento a la alcaldesa por su disposición y respuesta positiva, destacando que este apoyo permitirá que muy pronto el servicio de agua quede restablecido, garantizando el abasto en los hogares del ejido.

"Nuestro compromiso es escuchar, atender y resolver. El agua es un derecho y vamos a seguir trabajando para que todas las comunidades cuenten con este servicio esencial", afirmó Verónica Aguirre.

El Gobierno Municipal de San Fernando continúa cumpliendo con hechos, impulsando acciones que fortalecen la infraestructura básica y elevan la calidad de vida de la población.