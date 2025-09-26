Waldo´s llega a San Fernando

Con el firme compromiso de impulsar la inversión y la generación de empleos en San Fernando, el Gobierno del Estado que encabeza el Dr. Américo Villarreal Anaya, junto al Gobierno Municipal que dirige la alcaldesa Verónica Aguirre, dieron un paso importante con el inicio de la construcción de la nueva sucursal de Waldo ´s en la avenida Ruiz Cortines.

Durante el evento, se colocó simbólicamente la primera piedra de esta obra que representa una inversión significativa para el municipio, misma que traerá consigo beneficios directos para la economía local: Derrama económica durante la etapa de construcción; Generación de empleos directos e indirectos para hombres y mujeres de San Fernando; Una nueva opción de compra accesible y de calidad para las familias del municipio.

En su mensaje, la alcaldesa Verónica Aguirre agradeció al Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, por su respaldo al desarrollo económico del municipio, y a la secretaria de Desarrollo Económico, Lic. Ninfa Cantú Deándar, por su acompañamiento constante para concretar este tipo de proyectos que fortalecen a San Fernando.

"Este proyecto refleja la confianza en nuestra tierra y abre nuevas posibilidades de crecimiento para nuestra gente. Estamos seguros de que, trabajando en coordinación con la iniciativa privada y los diferentes órdenes de gobierno, lograremos que nuestro municipio siga avanzando", señaló la alcaldesa.

Por parte de la empresa, el C. José González Hernández, gerente distrital de operaciones, expresó que Waldo ´s tiene como objetivo principal "ofrecer las mejores mercancías a los mejores precios, con un servicio de calidad para todas las familias mexicanas".

La ceremonia contó con la presencia de representantes de la empresa Waldo ´s, funcionarios estatales y miembros del cabildo, quienes refrendaron su compromiso de seguir trabajando en unidad por el desarrollo económico y social de San Fernando.