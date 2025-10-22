Cautiva la gastronomía de San Fernando en la Feria

El Stand del municipio de San Fernando volvió a ser uno de los más destacados durante la Feria Tamaulipas 2025, al participar en la muestra gastronómica y degustación que reunió a visitantes de todo el estado y del país; al tocar la participación a los municipios del norte de estado y San Fernando es uno de ellos.

Participación destacada

El evento contó con la representación del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, a través de la Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa, Mtra. Mariana Álvarez Quero, quien estuvo acompañada por la alcaldesa Verónica Aguirre, además de funcionarios estatales y representantes del estado invitado, Nayarit.