Cautiva la gastronomía de San Fernando en la Feria

Cautiva la gastronomía de San Fernando en la FeriaEl Stand del municipio de San Fernando, volvió a ser uno de los más destacados durante la Feria Tamaulipas 2025
El Stand del municipio de San Fernando volvió a ser uno de los más destacados durante la Feria Tamaulipas 2025, al participar en la muestra gastronómica y degustación que reunió a visitantes de todo el estado y del país; al tocar la participación a los municipios del norte de estado y San Fernando es uno de ellos.
Participación destacada
El evento contó con la representación del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, a través de la Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa, Mtra. Mariana Álvarez Quero, quien estuvo acompañada por la alcaldesa Verónica Aguirre, además de funcionarios estatales y representantes del estado invitado, Nayarit.
Durante la degustación, los asistentes pudieron disfrutar de una gran variedad de platillos típicos Sanfernandenses, entre ellos carne asada, cabrito, paloma, mariscos, así como exquisitos postres, la fruta del dragón y el tradicional chile del monte, todos preparados por emprendedores y productores locales que con orgullo representaron la esencia culinaria de nuestro municipio.