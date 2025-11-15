Vuelca pipa de gas LP

Chofer de una pipa cargada con gas butano, resulto seriamente herido al volcar la pesada unidad, informaron autoridades policiacas que tomaron conocimiento de los hechos.

El percance carretero se registró este viernes sobre la carretera federal Victoria-Matamoros en el kilómetro 205 a la altura del ejido Emiliano Zapata del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

En una ambulancia de protección civil y bomberos municipal fue trasladado al área de urgencias del Hospital General el conductor de la pipa de la empresa gasera "Jebla".

Paramédicos de la benemérita institución, la tarde de este viernes trasladaron a la capital del estado al chofer lesionado a una institución médica para que recibiera atención médica especializada.

Las autoridades policiacas, informaron que la pesada unidad, procedente de la frontera, quedó recostada entre la maleza a un costado de la cinta asfáltica.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el perímetro y brindaron apoyo en las labores de prevención, manteniendo el tránsito controlado mientras se realizaban las maniobras correspondientes.



