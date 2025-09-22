Plagas de zancudos atacan a ciudadanos

Familias de colonias populares, fraccionamientos, ejidos y poblados pesqueros informaron que este lunes 22 de septiembre solicitarán a las autoridades de salud reanudar las actividades de fumigación para eliminar al mosquito transmisor del dengue.

Gilberto Olivares Reyes, de la colonia Ribereña, señaló que los acumulamientos de agua en drenes pluviales, lagunetas y charcos que se forman en calles, predios baldíos y enmontados han provocado la proliferación de zancudos.

Reveló que, pese a los esfuerzos de abatización y descacharrización realizados en coordinación con las autoridades de salud, el municipio y la sociedad en general, no han logrado erradicar las enormes plagas de zancudos que, al atardecer y durante la noche, amenazan a la población.

Olivares Reyes explicó que es urgente que el departamento de vectores trace nuevamente rutas de fumigación y reanude las actividades, ya que las plagas de zancudos se han vuelto insoportables.