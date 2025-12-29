Transformador de CFE cae en San Fernando por vientos intensos

Los fuertes vientos del norte, derribaron un poste de concreto y un transformador propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, dejando sin servicio de energía a más de 500 familias de la colonia agrícola Francisco Gonzalez Villarreal del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Las ráfagas de viento de 110 kilómetros por hora y copiosas precipitaciones pluviales, se registraron al momento de ingresar el sistema frontal número 25 en la zona norte de esta localidad.

La caída del poste y el transformador ubicado en la calle Oaxaca entre 8 y 9 de ese poblado agrícola, provocó el corte del suministro eléctrico en toda la comunidad rural, trayendo como consecuencias una baja señal de telefonía celular y fallas en el servicio de internet.

El poste y el transformador, se encuentran en la superficie de terracería, mientras que los cables de alta tensión entre los charcos que se formaron por la lluvia. Cabe destacar que la zona norte del municipio de San Fernando le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Valle hermoso, sin embargo, pese a que se reportó desde hace varias horas la situación, al momento no han procedido a resolverlo pese al grave riesgo que representa para la población.