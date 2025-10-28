Pronostican rachas de hasta 90 km/h en San Fernando por frente frío 11

El sistema frontal número 11, acompañado de una masa ártica, estaría ingresando al territorio tamaulipeco la noche de este martes o madrugada del miércoles 29 de octubre de 2025.

La responsable del monitoreo climático de protección civil en esta localidad, Lilia Eugenia Salinas Escobedo, explicó que este frente frío estará dejando temperaturas de 18 grados centígrados como máxima y 14 grados centígrados como mínima en el Valle de San Fernando.

¿Qué consecuencias trae el frente frío?

También dio a conocer que este fenómeno natural trae vientos que van de los 60 kilómetros por hora y rachas de 90 kilómetros por hora. Reveló que los fuertes vientos estarían formando oleajes de 2 a 4 metros de altura en las costas de Tamaulipas; en las próximas horas se podría ordenar el cierre de los puertos a la navegación menor, para evitar accidentes o naufragio de pescadores ribereños.

¿Cuál es la recomendación para los pescadores?

Por otra parte, exhortó a los pescadores a suspender las actividades de pesca en las aguas del Golfo de México, ya que se pronostica mal tiempo en las próximas horas.