Siguen bajas temperaturas

Los remanentes del sistema frontal número 27, continuarán dejando temperaturas de 13 grados como mínima y 20 grados centígrados como máxima durante las mañanas y noches, aseguró Lilia Eugenia Salinas Escobedo.

La responsable del monitoreo climático en esta localidad, reveló que estas temperaturas se mantendrán hasta el próximo jueves 15 de este mes de enero, debido a las nevadas que se registraron en las partes altas de los estados de Nuevo León, Saltillo y Coahuila.

Acciones de la autoridad sobre navegación en Tamaulipas

La funcionaria reveló que los puertos siguen cerrados para la navegación menor en las costas de Tamaulipas, por el oleaje elevado de hasta 4 metros de altura por los fuertes vientos del norte que siguen predominando.

Exhortó a los pescadores ribereños a suspender las actividades de pesca en altamar, ya que el fuerte oleaje podría registrarse accidentes y el naufragio de los tripulantes de las embarcaciones.

Detalles sobre el frente frío número 28

Por otra parte, dio a conocer que están monitoreando el frente frío número 28, que podría llegar al Valle de San Fernando el próximo fin de semana, ya que se localiza al norte de Texas en los Estados Unidos de Norte América.