Capitanía de Puerto de Matamoros emite alerta por frente frío 12

Capitanía de Puerto de Matamoros emite alerta por frente frío 12Los fuertes vientos del norte estarían formando marejadas de hasta 3 metros de altura en las Costas de Tamaulipas.
La Capitanía de Puerto en Matamoros, Tamaulipas, emitió una alerta precautoria para el domingo 2 de noviembre próximo por el ingreso del sistema frontal número 12.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este frente frío estaría azotando en las localidades del norte de Tamaulipas la noche del próximo domingo y madrugada del lunes 3 de noviembre de 2025.
¿Qué se espera con este frente frío?
La responsable del monitoreo climático de protección civil, Lilia Eugenia Salinas Escobedo, aseguró que este frente frío viene acompañado de fuertes vientos que estarían oscilando en los 50 kilómetros por hora con rachas de 70 kilómetros por hora.
Los fuertes vientos del norte estarían formando marejadas de hasta 3 metros de altura en las Costas de Tamaulipas; por eso la advertencia a los pescadores ribereños a quienes se les exhorta a suspender las actividades de pesca en altamar.