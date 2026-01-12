Abren albergue por frente frío

Ante la llegada del frente frío número 27 a la región de San Fernando, el Gobierno Municipal encabezado por la alcaldesa Verónica Aguirre, en coordinación con el DIF San Fernando, dirigido por el Ing. Erik Rivera Rosas, mantienen activó el albergue municipal "Mi Refugio" ubicado a un costado del área de urgencias del hospital general para proteger a las familias más vulnerables durante esta temporada de bajas temperaturas.

El Ing. Erik Alberto Rivera Rosas, presidente del DIF Municipal, destacó que esta acción forma parte de un esfuerzo conjunto para garantizar el bienestar y la seguridad de los sectores más afectados por las condiciones extremas del clima.

El albergue cuenta con los recursos necesarios como camas, agua caliente y alimentos; para atender a quienes lo requieran, ofreciendo un espacio cálido y seguro durante esta contingencia climática.

La alcaldesa Verónica Aguirre reiteró su llamado a la población para que reporten a personas en situación de vulnerabilidad y se acerquen al albergue si lo necesitan.

El gobierno local continuará atento a las condiciones climáticas y reforzará las medidas preventivas para garantizar que ninguna persona quede desprotegida durante esta temporada de frío.

Dándose a conocer el número de emergencias de Protección civil 841 852 3582, en dado caso de que alguna familia requiera ser trasladada a las instalaciones.







