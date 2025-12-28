Capitanía de puertos cierra navegación en el Golfo de México

Ante el ingreso del sistema frontal número 24 la madrugada de este lunes 29 de diciembre, la capitanía de puertos de la ciudad de Matamoros, ordenó el cierre a la navegación mayor y menor en las aguas del Golfo de México.

La alerta marítima fue emitida desde la tarde del sábado anterior, exhortando a los pescadores ribereños y de altamar a suspender las actividades de pesca en las costas del Valle de Texas, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, aseguró Lilia Eugenia Salinas Escobedo.

La responsable de monitoreo climático de protección civil en San Fernando, explicó que el frente frío número 24 viene acompañado de vientos que oscilarán entre los 60 y 90 kilómetros por hora y rachas de 110 kilómetros por hora.

Reveló que los fuertes vientos estarán formando oleajes de dos a cuatro metros de altura en las aguas del Golfo de México; razón por la cual se pide a los pescadores paralizar las actividades de pesca en altamar, para evitar accidentes o naufragios.

A la vez dio a conocer que este sistema frontal, estará dejando temperaturas de 14 grados como mínima este lunes 29; el martes 30 y miércoles 31 los termómetros descenderán a los 8 y 6 grados centígrados con una sensación térmica de 2 grados centígrados.