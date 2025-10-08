Detienen a mujer por desobligada

Ama de casa que abandonó a su pareja sentimental y a dos de sus menores hijos, fue detenida al complementársele una orden de aprehensión por el presunto delito de abandono de obligaciones alimenticias.

María Guadalupe "C" de 37 años y con domicilio conocido en la colonia Tamaulipas, es la mujer que fue detenida por los agentes de la Unidad General de Investigación San Fernando, adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

La fémina fue denunciada por su pareja sentimental de oficio "Músico", ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en el mes de septiembre del 2024.

Tras el desahogo de las diligencias se encontraron elementos suficientes en contra de la ama de casa que abandonó a sus dos menores hijos y a su pareja sentimental; liberándose la orden de aprehensión.