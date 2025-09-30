Municipio apoya a módulo del SAT

Con el firme compromiso de velar por las necesidades de la ciudadanía y garantizar que los servicios estén al alcance de todos, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre logró la permanencia del módulo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la ciudad, mediante la firma de un importante convenio de colaboración y las próximas instalaciones en presidencia municipal.

La firma se llevó a cabo en la sala de cabildo municipal, con la presencia de la alcaldesa Verónica Aguirre, acompañada por el primer síndico Lic. Rolando De La Portilla y el Lic. José Reséndiz Pantoja. Por parte del SAT asistieron la Lic. Deyanira Del Carmen Rivas, subadministradora de Recursos y Servicios en Reynosa; el Lic. Víctor Manuel Ceferino De La Cruz, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente en Tamaulipas; el C. Pedro Barrón Gutiérrez, jefe de Departamento de Módulo en Matamoros; y el C. Gerardo I. Pérez Hernández, subadministrador de Apoyo Desconcentrado de Comunicaciones y Tecnologías.

La primera autoridad municipal, celebró la firma de este acuerdo que permitirá a empresas, contribuyentes y ciudadanía en general continuar realizando trámites y servicios fiscales sin necesidad de trasladarse a módulos en la frontera, evitando así gastos adicionales y tiempo de traslado.