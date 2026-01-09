Frente frío para el fin de semana

La responsable del monitoreo climático de protección civil en esta localidad, Lilia Eugenia Salinas Escobedo, aseguró que el sistema frontal número 27, estaría llegando al Valle de San Fernando este sábado 10 de este mes de enero de 2025.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este frente frio, provocará que los termómetros desciendan a los 6 y 8 grados centígrados como mínima y 14 grados centígrados como máxima.

La funcionaria reveló que las bajas temperaturas estarán predominando el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de este mes de enero.

La capitanía de puertos, ordenó con anticipación el cierre de los puertos a la navegación menor en el Golfo de México, al pronosticarse vientos de 60 a 90 kilómetros por hora con rachas de hasta 110 kilómetros por hora.

Ante el pronóstico de fuertes vientos en las costas de Tamaulipas, se espera la formación de olas de 2 a 4 metros de altura; exhortando a los pescadores ribereños suspender las actividades de pesca para evitar accidentes o naufragios.



