Llevan feria de alimentos a familias de San Fernando

Con el firme compromiso de fortalecer la economía familiar y garantizar el acceso a una alimentación de calidad, se llevó a cabo en la cabecera municipal la Feria Mercado de Alimentos, organizada por el Gobierno del Estado que encabeza el Gobernador Américo Villarreal y el DIF Estatal que dirige la Sra. María De Villarreal; a través de Patricia Eugenia Lara Ayala, Dir. General del Sistema DIF Tamaulipas, en coordinación con la Presidenta de San Fernando, la Lic. Verónica Aguirre De los Santos y el Ing. Erik Rivera Rosas.

Gracias a esta suma de esfuerzos, mil familias Sanfernandenses fueron beneficiadas con un importante apoyo alimentario que incluyó veinte productos de la canasta básica, así como filete de pescado, alimentos provenientes de productores tamaulipecos y de la Laguna Madre, impulsando a su vez la economía regional.

¿Qué beneficios trajo la Feria Mercado de Alimentos?

La alcaldesa Verónica Aguirre agradeció al Gobernador del Estado y a la Presidenta del DIF Tamaulipas por el invaluable respaldo que continúa llegando a las familias del municipio. Destacó que esta coordinación seguirá generando resultados positivos, ya que en los próximos días se estarán aplicando nuevos proyectos y acciones en beneficio directo de la población.