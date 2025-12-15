Fatídico domingo: 4 muertos, 1 herido

El director general del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), Guillermo Manzur Arzola falleció junto con otras dos personas y un ciudadano más que resultó herido de gravedad en fatal accidente automovilístico .

El percance carretero se registró este domingo en el kilómetro 03+100 del libramiento de tránsito pesado del ejido Francisco Villa del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Paramédicos de protección civil y bomberos, asi como del Centro Regional de Emergencias San Fernando, declararon sin vida a tres personas; dos de ellas en el interior de un vehículo Jetta, blanco donde viajaba de copiloto el funcionario estatal Guillermo Manzur Arzola, su chofer quien aún no ha sido identificado.

Tambien perdió la vida en este fatal percance Julio César Sanjuán Diego, quien viajaba en una camioneta Chevrolet, azul; en esta unidad fue rescatada otra persona herida quien fue trasladada en una ambulancia al área de urgencias del Hospital General de San Fernando. Otro muerto en choque de camioneta con dos tráileres.

En el kilómetro 00+100 del libramiento de tránsito pesado del ejido Francisco Villa del municipio de San Fernando, se registró otro accidente carretero que dejó como saldo una persona fallecida al proyectar la camioneta Honda, gris.

En dos accidentes automovilísticos, mueren cuatro personas entre ellas un funcionario de primer nivel del gobierno del estado.

Las autoridades informaron que en este accidente perdió la vida Abel Garcia Lazo de 77 años y con domicilio en la ciudad de Valle Hermoso, quien se desplazaba de norte a sur por el libramiento del ejido Francisco Villa en la camioneta Honda, proyectando la unida con dos tráileres que se desplazaban de sur a norte.

En los dos percances carreteros arribaron al lugar elementos de la Unidad General de Investigación San Fernando y de servicios periciales, quienes abrieron una carpeta de investigación e iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar los cuerpos sin vida y colaborar con la investigación de responsabilidad de acuerdo al peritaje que levante la Guardia Nacional.



