Muere reynosense en fatal accidente

Persona de la tercera edad con residencia en la ciudad de Reynosa, pereció al impactar la camioneta que conducía contra un tractocamión, informaron las autoridades policiacas que tomaron conocimiento de los hechos.

El encontronazo entre la pesada unidad y la camioneta Ford F-150 color arena, se registró este lunes en el kilómetro 06+500 del libramiento de tránsito pesado del ejido Francisco Villa del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Entre los hierros retorcidos de la camioneta Ford F-150, quedaron los restos mortales de quien en vida llevará el nombre de Luis "O" de 61 años de edad y con domicilio en la ciudad fronteriza arriba citada.

Elementos del cuerpo heroico de bomberos de San Fernando, realizaron maniobras por espacio de 30 minutos, para rescatar el cuerpo sin vida de Luis, haciendo uso de "Las Quijadas de la Vida".

Agentes de la Unidad General de Investigación San Fernando, adscritos a la Fiscalía General de Justicia, abrieron una carpeta e iniciaron las indagatorias correspondientes. En tanto que personal de servicios periciales levanto las técnicas de campo.

Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área del accidente, para posteriormente levantar el peritaje correspondiente; el tractocamión se desplazaba de Sur a Norte por el libramiento de tránsito pesado del ejido Francisco Villa, en tanto que la camioneta transitaba en sentido opuesto.



