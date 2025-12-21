Choque deja 4 muertos y 6 heridos graves en la Victoria-Zaragoza

La carretera federal Victoria-Zaragoza se volvió a teñir de sangre tras registrarse un fatal encontronazo que dejó como saldo cuatro personas fallecidas y seis lesionados de gravedad.

El mortal encontronazo se registró este domingo en el kilómetro 51 de la carretera Victoria-Tampico en el tramo carretero Victoria-Zaragoza, a la altura del punto conocido como "Las Tortugas" del municipio de Villa de Casas, Tamaulipas.

Del fuerte impacto entre un vehículo Toyota y una camioneta Ford, esta última se incendió y quedó convertida en 'Chatarra', realizando maniobras los elementos del cuerpo heróico de bomberos para controlar el incendio.

Este percance automovilístico presuntamente se generó a consecuencia del exceso de velocidad, falta de precaución y el numeroso tráfico vehicular que se registra por el desplazamiento de viajeros por las carreteras con destino a diversos puntos de Tamaulipas para pasar la temporada decembrina y de Año Nuevo.









En un vehículo Toyota con placas de Nuevo León, perdieron la vida el conductor y tres acompañantes, mientras que un menor de edad, que también viajaba en el mismo automóvil, sobrevivió.

La otra unidad de fuerza motriz involucrada fue una camioneta Ford, en la que viajaba una familia integrada por hombre y mujer y tres menores de edad, junto con su mascota, un perro pequeño.

Las cinco personas fueron llevadas al hospital, mientras que la mascota quedó en resguardo. Trascendió que la familia había salido de Tampico con destino a Dallas, Texas.

Se estableció que la camioneta Ford volcó tras la colisión y quedó sobre las barreras de contención de acero a un costado de la superficie de rodamiento.

Posteriormente, la unidad comenzó a incendiarse; automovilistas que transitaban por la carretera se pararon y auxiliaron a los tripulantes de la camioneta para sacarlos y ponerlos a salvo, evitando así que murieran calcinados.

Paramédicos de los cuerpos de auxilio llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios a los heridos y trasladarlos a distintos centros hospitalarios de la capital del estado.



