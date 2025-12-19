Choque deja dos personas heridas en la carretera federal Victoria-Matamoros

Integrantes de una familia originaria del estado de Veracruz, resultaron lesionados en un aparatoso accidente automovilístico, informaron autoridades de la Guardia Estatal y Guardia Nacional que tomaron conocimiento de los hechos.

Detalles del accidente automovilístico en Tamaulipas

El percance carretero se registró en el kilómetro 128 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del entronque Rayones-Soto la Marina del municipio de Cruillas, Tamaulipas.

Paramédicos del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil San Fernando, brindaron los primeros auxilios a la menor Danaly de 11 años y una persona del sexo femenino adulta, ambas originarias del estado de Veracruz.

Acciones de emergencia tras el choque en Tamaulipas

Las lesionadas fueron trasladadas en una ambulancia al área de urgencias del Hospital General de San Fernando, para que recibieran atención médica, al presentar golpes contusos, hematomas en diversas partes del cuerpo, además de probables fracturas en extremidades.

El ama de casa y la menor viajaban de acompañantes en un vehículo Chevrolet Aveo, gris; unidad de fuerza motriz que se impactó contra un vehículo Ford Mustang, negro con rojo.