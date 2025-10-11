Arrastra arroyo a una familia

Residentes de la colonia Bella Vista Sur de esta ciudad, fueron arrastrados con todo y camioneta cuando intentaron cruzar el caudal de un arroyo natural.

Los hechos se registraron la noche del jueves en el Arroyo "Carrizos" o Arroyo "La Colonia", que cruza por un tramo de la brecha que comunica al ejido Lavaderos del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

La fuerza del caudal de este arroyo natural arrastro una camioneta Pick-Up, junto con tres viajeros, quienes posteriormente fueron rescatados por elementos de Protección Civil y Bomberos Municipal.

Con el uso de camionetas cuatro por cuatro y "mecates", los elementos rescataron primero a Octavio Montalvo Ahumada, Mario González Sánchez y Ángel David Hernández González, todos ellos con domicilio en la Colonia Bellavista Sur de la ciudad de San Fernando, Tamaulipas.

Las tres personas fueron valoradas por los paramédicos de la benemérita institución y posteriormente fueron trasladados en una ambulancia al área de urgencias del Hospital General, para que recibieran atención médica.

Con el apoyo de vehículos todo terreno y unas bandas, el personal de protección civil, realizó maniobras para sacar del arroyo la camioneta que había quedado atorada entre unos arbustos.



