Muere un bebé mientras dormía

Infante de escasamente un año de edad, falleció presuntamente por causas naturales, aseguraron familiares de la menor; hecho que consternó a la sociedad en general.

Karla "C" de 24 años, madre de la menor fallecida al ver que no respiraba su hija y su cuerpecito se estaba poniendo morado, salió de su casa habitación con ella en brazos pidiendo auxilio.

El lamentable suceso se registró en la calle 3 de Mayo y 20 de Noviembre de la colonia 5 de Mayo de la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, sitio hasta donde arribaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos Municipal, quienes declararon que el infante ya no contaba con signos vitales.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, adscritos a la Unidad General de Investigación para dar fé del deceso de la menor de edad.

Trascendió que la menor de 1 año, presentaba serios problemas en las vías respiratorias, asi como en algunos órganos vitales, ya que en dos ocasiones había sido trasladada a instituciones médicas de la capital del estado, para que recibiera atención médica especializada.