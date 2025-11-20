Familias incomunicadas

Fallas en la red de telefonía celular Telcel tiene incomunicadas a más de 4 mil familias de cinco poblados pesqueros de la zona lagunaria de San Fernando.

Desde la mañana del martes 18 de noviembre, se interrumpió el servicio de telefonía celular, incomunicando a miles de usuarios de los poblados pesqueros Carbonera Norte, Carbonera Sur, Punta de Alambre, Carbajal y Punta de Piedra.

¿Qué ocurrió?

Juan Rivera Tolentino del campo pesquero Punta de Alambre, señaló que al igual que él, muchos ciudadanos han reportado a la empresa de telefonía celular Telcel que no tienen señal. Trascendió que esta posible falla en la red telefónica celular se pudo haber generado por algún daño ocasionado por el paso de los tráileres con dimensiones en la fibra óptica.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los miles de usuarios están demandando un servicio eficiente y de calidad; pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta a los reportes de fallas en la red telefónica. Ante este desperfecto en la red Telcel, algunos ciudadanos se están comunicando con sus familiares que viven en las diversas localidades de Tamaulipas, así como de los estados de Nuevo León, Coahuila y los Estados Unidos de Norteamérica, a través de las redes sociales instaladas en sus equipos de cómputo.