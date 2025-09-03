Opera banda de extorsionadores

Organizada banda de extorsionadores que se hacen pasar por empleados de la prestigiada empresa DHL, vienen cometiendo una serie de estafas, timando a ciudadanos de la mancha urbana, comunidades rurales y pesqueras de este municipio. Los delincuentes realizan llamadas telefónicas a sus víctimas de los números 4496572989 y 6223872757, informándoles que les entregarán un paquete, pero a cambio tienen que realizar un deposito.

Tras convencer con una serie de artimañas los estafadores a sus víctimas les pasan el número de cuenta 4217470172471084 de una tarjeta de Spin de Oxxo, informándoles que para entregarles el paquete tienen que depositar la cantidad de 5 mil pesos.

Las victimas presentaron las denuncias formales por el delito de extorsión, abriéndose carpetas de investigación e iniciándose las pesquisas para identificar a los integrantes de la organizada banda de extorsionadores. Los agentes de la Unidad General de Investigación San Fernando adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, tras iniciar las investigaciones identificaron a dos de los extorsionadores como Raúl "A" y Víctor Eduardo "A", quienes ya se les integra un expediente judicial.

Las investigaciones por parte de los elementos de la Fiscalía General de Justicia, continúan y una vez ubicados los extorsionadores serán vinculados a proceso por los delitos cometidos en contra de ciudadanos Sanfernandenses.



