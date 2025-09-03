Tamaulipas

Opera banda de extorsionadores

Los delincuentes realizan llamadas telefónicas a sus víctimas de los números 4496572989 y 6223872757
  Por: Enrique Manilla
  03 / Septiembre / 2025
Investigan a integrantes de organizada banda de extorsionadores en San Fernando.

Organizada banda de extorsionadores que se hacen pasar por empleados de la prestigiada empresa DHL, vienen cometiendo una serie de estafas, timando a ciudadanos de la mancha urbana, comunidades rurales y pesqueras de este municipio. Los delincuentes realizan llamadas telefónicas a sus víctimas de los números 4496572989 y 6223872757, informándoles que les entregarán un paquete, pero a cambio tienen que realizar un deposito.

Tras convencer con una serie de artimañas los estafadores a sus víctimas les pasan el número de cuenta 4217470172471084 de una tarjeta de Spin de Oxxo, informándoles que para entregarles el paquete tienen que depositar la cantidad de 5 mil pesos.

Las victimas presentaron las denuncias formales por el delito de extorsión, abriéndose carpetas de investigación e iniciándose las pesquisas para identificar a los integrantes de la organizada banda de extorsionadores. Los agentes de la Unidad General de Investigación San Fernando adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, tras iniciar las investigaciones identificaron a dos de los extorsionadores como Raúl "A" y Víctor Eduardo "A", quienes ya se les integra un expediente judicial.

Las investigaciones por parte de los elementos de la Fiscalía General de Justicia, continúan y una vez ubicados los extorsionadores serán vinculados a proceso por los delitos cometidos en contra de ciudadanos Sanfernandenses.


