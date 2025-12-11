373 alumnos reciben becas

Como parte del compromiso del Gobierno de México y Gobierno del Estado por fortalecer la educación y garantizar la permanencia escolar; un total de 373 estudiantes de nivel medio superior recibieron este miércoles las Becas para el Bienestar "Benito Juárez", correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Detalles sobre la entrega de becas en San Fernando

La presidenta municipal, Verónica Aguirre De Los Santos, acudió a la entrega de apoyos realizada en la cabecera municipal, donde acompañó a la Coordinadora Estatal de Becas para el Bienestar, Dra. Nadia Lizbeth Ochoa Becerra, así como a autoridades educativas y funcionarios municipales y estatales.

Durante la actividad, se informó que fueron entregadas 202 tarjetas a alumnos del CBTA 321 y 171 a estudiantes del Cetis 129, mismas que tendrán un periodo de activación de aproximadamente 20 días hábiles. El depósito del recurso está programado tentativamente entre el 30 y 31 de diciembre.

Impacto de las Becas para el Bienestar en la educación

La alcaldesa destacó la relevancia de este programa federal, subrayando que las becas no solo representan un apoyo económico, sino un impulso fundamental para que las juventudes continúen su formación académica con igualdad de oportunidades.

"La Beca Universal ´Benito Juárez" es una herramienta que impulsa la permanencia escolar, la igualdad de oportunidades y el futuro de nuestros jóvenes", señaló Aguirre De Los Santos. Asimismo, reconoció el trabajo del Gobierno Federal con la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y del Gobierno del Estado encabezado por el Dr. Américo Villarreal por fortalecer los programas de bienestar que impactan de manera directa en la educación de las y los Sanfernandenses.