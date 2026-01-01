Sigue apuesta por siembra de sorgo

Miles de productores del Valle de San Fernando, le seguirán apostando a la siembra de sorgo con la esperanza que el gobierno federal autorice un precio de garantía justo al momento de comercializarse las cosechas de este grano.

Pese a la falta de recursos, productores de los municipios de San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas, iniciaron el pasado 20 de diciembre la siembra de 250 mil hectáreas de grano rojo, actividades que estarán concluyendo el próximo 08 de marzo de 2026.

¿Qué esperan los productores de sorgo en San Fernando?

La dirigente del Comité Municipal Campesino en San Fernando, Griselda Dávila Beaz, aseguró que los productores tienen fe; que los líderes que los representan en las mesas de trabajo con funcionarios federales de la SADER, Economía, Gobernación y Hacienda, establezcan compromisos que beneficien a la gente del campo.

Reveló que para que la agricultura sea rentable en Tamaulipas y en el país, se requiere que la tonelada de sorgo tenga un precio de 6 mil 500 pesos y la tonelada de maíz 7 mil 500 pesos.

Detalles sobre la siembra de sorgo en Tamaulipas

Cabe destacar que para el ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026, también conocido como "Temprano", se quedarán sin sembrar 20 mil 210 hectáreas; superficie que se encuentra abandonada; en el ciclo agrícola anterior se cultivaron 270 mil hectáreas.